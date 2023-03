Les ministres des Affaires étrangères saoudien et iranien auront une rencontre bilatérale pendant Ramadan

L’agence de presse saoudienne rapporte, ce lundi 27 Mars, que le ministre des Affaires étrangères saoudien, l’émir Fayçal Ben Farhan al-Saoud, et son homologue iranien, Hossein Amir Abdollahian, se sont mis d’accord, à se rencontrer pendant le mois de Ramadan.

Les deux ministres se sont entretenus au téléphone pour la deuxième fois, en quelques jours, indique l’agence.

De nombreux sujets conjoints ont été discutés lors de cet entretien, à la lumière de l’accord tripartite, signé avec la Chine ; les deux ministres ont convenu de tenir une rencontre bilatérale pendant ce mois de Ramadan, selon la même source.

L’Arabie Saoudite et l’Iran avaient annoncé, précédemment, la reprise des relations bilatérales, après une rupture de plusieurs années, ayant contribué à attiser les tensions dans la région notamment en Syrie et au Yémen.

Téhéran et Ryad avaient dévoilé début Mars, la normalisation de leurs relations via une médiation chinoise. Chose qui se traduira par la réouverture de leurs ambassades et consulats respectifs dans les deux pays.

Gnetnews