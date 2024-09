Les partisans de Kais Saïed appellent à sa réélection pour poursuivre les réformes et renforcer les services publics

Dans le cadre de la campagne électorale de Kais Saïed, des partisans du président sortant ont mené des actions de sensibilisation dans les régions de Gabès et de Fernana, appelant à sa réélection pour poursuivre le processus de réforme et de redressement national. Lors de ces rencontres, ils ont mis en avant la détermination de Kais Saïed à mener à bien une « purge » nécessaire du pays et à relever les défis auxquels la Tunisie est confrontée, notamment en rétablissant l’efficacité des services publics tels que la santé, l’éducation, le transport et la sécurité sociale.

À Gabès, les sympathisants ont insisté sur la nécessité de reconduire Saïed à la présidence afin de garantir la souveraineté nationale et de continuer les réformes engagées. À Fernana, dans le gouvernorat de Jendouba, les partisans ont parcouru le marché hebdomadaire et les rues de la ville pour présenter le programme électoral du candidat. Ils ont souligné les priorités de Saïed en matière d’amélioration des infrastructures, de lutte contre la pauvreté et le chômage, ainsi que de préservation des ressources publiques.

Le message central des partisans de Kais Saïed repose sur la volonté de réformer en profondeur les institutions publiques et d’assurer une meilleure gestion des finances de l’État, tout en luttant contre la corruption et les inégalités sociales.

