Les pays du voisinage dont la Tunisie appellent au retrait des mercenaires et forces étrangères de Libye

Les ministres des Affaires étrangères du voisinage libyen se sont mis d’accord, au terme de leur réunion, tenue lundi et mardi, 30 et 31 Août à Alger, sur l’appui de l’initiative de la stabilité de la Libye, et la coordination avec la commission militaire 5+5, au sujet du retrait des mercenaires et des forces étrangères de Libye.

Sept pays du voisinage libyen ont participé à cette réunion consacrée à l’examen d’une sortie de crise en Libye, à travers le règlement des différends entre les protagonistes libyens, et en balisant le terrain à la tenue des élections en décembre prochain.

Les participants ont affirmé la nécessité d’une application effective des principales priorités de la feuille de route convenue, s’agissant de la tenue des élections à leur date convenue, l’unification de l’institution militaire et la réconciliation nationale.

Ils ont, par ailleurs, appelé au retrait des mercenaires et des forces étrangères du territoire libyen, exigeant l’implication des pays limitrophes, aux pourparlers et aux processus lancés en la matière.

Ils ont réitéré le rôle central du mécanisme de voisinage en matière d’appui du processus libyen, sous l’égide des Nations-Unies.

Ont pris part à cette réunion, outre la Tunisie, l’Algérie et la Libye, les ministres des Affaires étrangères d’Egypte, du Soudan, du Tchad, du Mali, ainsi que des représentants de l’Union africaine, de la Ligue arabe et des Nations-Unies.

Les participants ont été reçus au terme de la réunion, par le président algérien, Abdelmajid Tebboune, à Alger.

