Les projets qui seront réalisés par les entreprises tunisiennes en Libye dévoilés

Le Conseil d’affaires tuniso-africain (Tunisia – Africa Business Council) a dévoilé ce mercredi 26 Mai, la liste des projets qui seront réalisés en Libye, par des entreprises tunisiennes.

Au lendemain de la clôture du forum tuniso-libyen, hier à Tripoli, le TABC révèle que le ministre de l’Habitat et de l’urbanisme du gouvernement d’union libyen, Aboubaker al-Ghaoui, a donné ses instructions pour conclure des contrats avec des sociétés tunisiennes dans le secteur de l’Habitat ; le premier projet sera réalisé par la SNIT et consiste en la construction de 800 logements à Tripoli.

Il a été, également, convenu de créer une commission mixte pour arrêter l’état de la dette des entreprises tunisiennes auprès dudit ministère, en vue de la rembourser.

La priorité sera, par ailleurs, accordée aux entreprises tunisiennes en vue de parachever les projets dans la région Ouest, sachant que le budget du ministère de l’habitat de cette année est de 2,5 milliards de dollars, souligne-t-il.

Les instructions ont été, par ailleurs, données à l’entreprise des travaux publics de Tripoli, de coopérer avec la SOMATRA (Société Générale d’Entreprise de Matériel et de Travaux) pour la réalisation des projets conjoints.

Le ministère des Télécommunications s’est, à son tour, engagé à soumettre dans les délais les plus proches, les projets d’autoroute envisagés aux entreprises tunisiennes, les plus solides en termes technique et financier.

L’agence foncière industrielle, (AFI – Tunisie) supervisera l’étude en vue de la réalisation d’une zone industrielle à Tripoli.

Le forum a ouvert la voie aux entreprises tunisiennes publiques et privées, et celles-ci n’ont qu’à exploiter cette réussite et intensifier la présence sur le terrain pour se voir attribuer des projets, conclut-il en substance.

Gnetnews