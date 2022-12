Les structures rÃ©gionales de l’UTICA rejettent le PLF 2023

Les structures régionales de l’UTICA rejettent le PLF 2023

Le conseil des présidents des unions régionales de l’Industrie et de l’artisanat a annoncé son opposition à la version du PLF 2023 présenté par les autorités. Il a fait savoir cette position à travers un communiqué publié ce vendredi 9 décembre.

Le conseil estime que les dispositions de ce texte ne feraient qu’aggraver la situation économique du pays. A cet égard, il dénonce la hausse des charges fiscales pour les entreprises et également celle de la pression fiscale et des prix des matières premières qui auront un impact négatif sur le pouvoir d’achat des tunisiens.

Le conseil des présidents des organismes régionaux de l’UTICA ont également affirmé qu’ils étaient prêts à militer de toutes les manières afin de monter leur ferme opposition au PLF 2023.

Il a par ailleurs appelé à l’adoption d’une approche inclusive et participative et a insisté sur l’importance de prendre en considération les remarques soumises au gouvernement à ce sujet. Il a expliqué que celles-ci encourageaient l’investissement, la création d’emplois et des entreprises et la hausse des exportations.

