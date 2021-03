Les trois membres du Watad remis en liberté, mais seront jugés

Les trois dirigeants du parti des nationalistes démocrates unifiés (Watad) ont été remis en liberté ce lundi 22 Mars, selon des sources médiatiques concordantes.

Le parquet du tribunal de première instance de Tunis a décidé tout à l’heure de maintenir en état de liberté les trois membres du bureau politique d’el-Watad, et de les traduire ce lundi devant le tribunal correctionnel, pour « état d’ébriété, trouble de l’ordre public, et atteinte à un fonctionnaire public lors de l’accomplissement de ses fonctions », rapporte Mosaïque, citant une source informée.

Le parti des nationalistes démocrates unifiés (Watad) avait appelé ce lundi à un rassemblement devant le tribunal de première instance de Bab Bnet, suite à l’arrestation samedi de l’ancien député et membre de son bureau politique, Aymen Aloui et des membres de son comité central, Akrem Tlili et Ghaïth Marouani.

Le parti avait réclamé leur libération immédiate.

