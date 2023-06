L’EspÃ©rance face Ã  Benzema et Kante le 27 juillet

L’Espérance face à Benzema et Kante le 27 juillet

L’Espérance Sportive de Tunis participera à la Coupe arabe des club champions qui se déroulera en Arabie Saoudite cet été. LE premier match des Sang et or va les opposer à Al Ittihad Djeddah qui vient de boucler les transfert de Karim Benzema et Ngolo Kante.

Les Saoudiens joueront ensuite contre le CS Sfaxien le 30 juillet si les Noirs et Blancs se qualifient face à Al Hilal Soudanais.

Quant à l’US Monastir, le premier match l’opposera à Al Nasr de Cristiano Ronaldo le 31 juillet.

GnetNews