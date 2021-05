L’Espérance retrouve Bakary Gassama

L’Espérance Sportive de Tunis affrontera le CR Belouizdad en quart de finale de la ligue des champions d’Afrique. Le match aller aura lieu au stade 5 juillet à Alger et sera dirigé par le Congolais, Jean Jacques Ndala.

La manche retour aura lieu à Rades le 22 mai et c’est le Gambien, Bakary Gassama qui sera au sifflet. Les Sang et Or retrouvent l’arbitre devenu très célèbre suite à la finale de 2019, arrêtée suite au retrait du Wydad Casablanca.

GnetNews