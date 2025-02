Ligue 1 : L’Etoile rattrape l’EspÃ©rance ! Clasico enflammÃ© mercredi prochain

Ligue 1 : L’Etoile rattrape l’Espérance ! Clasico enflammé mercredi prochain

L’Etoile Sportive du Sahel est revenue en tête du classement de la Ligue 1 Professionnelle au terme de la 21ème journée. Les joueurs de Mkacher ont dominé l’ES Metlaoui (2/1) grâce à Chaouat et Abid et profitent de la défaite de l’Espérance Sportive de Tunis sur le terrain du CA Bizertin.

Les Sang et or ont encore une fois raté la première mi-temps. Suite à une nouvelle bourde de Memmiche, les « Cabistes » ont pris l’avantage avant le retour aux vestiaires. A la reprise, l’EST était plus organisée et Jebali a égalisé. Presque dans la foulée, Mokwena a été fauché et Kossai a indiqué le point du pénalty après avoir consulté la VAR. Tougai voit son tir arrêté.

En fin de match, les locaux ne pardonnent pas et Seydi donne la victoire (la quatrième de la saison) au CAB du point de pénalty. L’Espérance perd le match en plus de Konate (sorti sur blessure) ainsi que Smiri et Guennichi tous les deux expulsés.

A Gabes, l’ASG a enfoncé le Stade Tunisien (1/0). Les joueurs de Kanzari concèdent une troisième défaite consécutive et deviennent sixième du classement alors que l’US Ben Guerdane a été battue à domicile par l’AS Soliman (0/1).

GnetNews