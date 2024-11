Ligue 1 : Clap de fin de la saison 2024/2025 le 15 mai

La Fédération tunisienne de football a communiqué, ce jeudi, le nouveau calendrier du championnat de Ligue 1 Professionnelle pour la saison 2024/2025. Voici les détails.

11ème journée : les 14 et 15 décembre 2024

12ème journée : les 21 et 22 décembre 2024

Rattrapage de la 11ème journée : 25 et 26 décembre

13ème journée : les 28 et 29 décembre 2024

14ème journée : les 4 et 5 janvier 2025

15ème journée : les 11 et 12 janvier 2025

Rattrapage de la 14ème journée : les 21 et 22 janvier 2025

Rattrapage de la 15ème journée : les 25 et 26 janvier 2025

Phase Retour

1ère journée : les 18 et 19 janvier 2025

Rattrapage de la 1ère journée : les 29 et 30 janvier 2025

2ème journée : les 01 et 02 février 2025

3ème journée : les 08 et 09 février 2025

4ème journée : les 11 et 12 février 2025

5ème journée : les 19 et 20 février 2025

6ème journée : les 22 et 23 février 2025

7ème journée : les 26 et 27 février 2025

8ème journée : les 1 et 2 mars 2025

9ème journée : les 8 et 9 mars 2025

10ème journée : les 15 et 16 mars 2025

11ème journée : les 12 et 13 avril 2025

12ème journée : les 19 et 20 avril 2025

13ème journée : les 26 et 24 avril 2025

Rattrapage de la 12ème journée : 04 mai

Rattrapage de la 13ème journée : 07 et 08 mai

14ème journée : les 10 et 11 mai 2025

15ème journée : les 14 et 15 mai 2025