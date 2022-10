Ligue 1-J01 : EST-CSS et ESM-CA encore reportés

La Ligue Nationale de Football Professionnelle a indiqué que les matchs de la première journée du championnat qui devaient être disputés le mercredi 19 octobre et le jeudi 20 octobre entre l’Espérance Sportive de Tunis et le Club Sportif Sfaxien, ainsi que l’Etoile Sportive de Metlaoui et le Club Africain, ont été renvoyés à une date ultérieure suite aux demandes du CSS et du CA qui comptent plusieurs joueurs avec les équipes nationales.

GnetNews