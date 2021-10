Ligue 1 – J02 : L’Espérance de Tunis domine le CS Sfaxien

L’Espérance Sportive de Tunis a battu le Club Sportif Sfaxien 1 à 0, mercredi en début de soirée à Rades, dans le cadre du match en retard de la deuxième journée de la première phase de la Ligue 1 Professionnelle. Le but des « Sang et Or », qui ont dominé la majeure partie de la rencontre, a été inscrit par le défenseur central algérien, Mohamed Tougai à la 20ème minute de jeu.

Rappelons que deux autres matchs en retard auront lieu demain. L’Etoile Sportive du Sahel accueillera le Club Africain et l’ES Metlaoui recevra l’US Ben Guerdane.

