Ligue 1 – J05 : L’EST remporte le Clasico ! DÃ©clarations

Ligue 1 – J05 : L’EST remporte le Clasico ! Déclarations

L’Espérance Sportive de Tunis a remporté le choc de la cinquième journée du championnat face à l’Etoile Sportive du Sahel 2 à 0. Les « Sang et Or », qui ont largement dominé leurs adversaires en première période, ont trouvé la faille grâce à Alaeddine Marzouki. Durant la deuxième mi-temps, les deux équipes se sont procurées très peu d’occasions. Malgré les changements effectués par Vieira, les Etoilés n’ont pas réussi à revenir au score et ont fini par concéder un penalty qu’a transformé Ghaylen Chaâlali durant le temps additionnel.

Cette nouvelle victoire permet aux quadruples champions de Tunisie de conforter leur place de leader devant le CS Sfaxien, qui compte un match en moins.

Mouîne Chaâbani : « L’Etoile du Sahel est un adversaire difficile à battre. Nous avons bien étudié son jeu et avons réussi à la bloquer. Nous avons pressé l’adversaire en première période. La deuxième période a été gérée. D’ailleurs, l’ESS s’est procurée aucune grosse occasion. Ces trois points nous permettent de conserver la tête du classement et de travailler dans une bonne ambiance ».

Hamdi Nagguez : « Nous avons assuré l’essentiel. J’estime que notre prestation était bonne et que Khenissi a fait un excellent match. Maintenant, nous allons nous concentrer sur la ligue des champions. Quant à moi, ce n’est pas la première fois que j’affronte l’ESS. C’est un club que je respecte mais aujourd’hui je porte le maillot d’un grand club avec qui j’ai des challenges excitants ».

GnetNews