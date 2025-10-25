Ligue 1-J11 : Voici le classement après les matchs de samedi
25-10-2025
Voici le classement général de la Ligue 1 après les deux premiers matches de la 11ème journée disputés ce samedi :
1- Club Africain 25pts (11j)
2- Stade Tunisien 24pts (10j)
3- Espérance de Tunis 21pts (10j)
4- ES Métlaoui 18pts (11j)
5- US Monastirienne 17pts (10j)
6- Espérance de Zarzis 17pts (10j)
7- Club Sportif Sfaxien 16pts (10j)
8- JS Omrane 14pts (10j)
9- CA Bizertin 12pts (10j)
10- AS Marsa 10pts (10j)
11- JS Kairouanaise 10pts (11j)
12- Etoile du Sahel 9pts (10j)
13- US Ben Guerdane 8pts (10j)
14- AS Soliman 8pts (10j)
15- Olympique de Béja 8pts (10j)
16- AS Gabés 7pts (11j)