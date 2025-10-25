Ligue 1-J11 : Voici le classement après les matchs de samedi

Voici le classement général de la Ligue 1 après les deux premiers matches de la 11ème journée disputés ce samedi :

1- Club Africain 25pts (11j)

2- Stade Tunisien 24pts (10j)

3- Espérance de Tunis 21pts (10j)

4- ES Métlaoui 18pts (11j)

5- US Monastirienne 17pts (10j)

6- Espérance de Zarzis 17pts (10j)

7- Club Sportif Sfaxien 16pts (10j)

8- JS Omrane 14pts (10j)

9- CA Bizertin 12pts (10j)

10- AS Marsa 10pts (10j)

11- JS Kairouanaise 10pts (11j)

12- Etoile du Sahel 9pts (10j)

13- US Ben Guerdane 8pts (10j)

14- AS Soliman 8pts (10j)

15- Olympique de Béja 8pts (10j)

16- AS Gabés 7pts (11j)