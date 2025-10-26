Ligue 1-J11 : L’ES Zarzis balaie l’Olympique de Beja

La 11ème journée de Ligue 1 s’est poursuivie ce dimanche 26 octobre avec deux rencontres au programme.

L’Espérance de Zarzis a signé une victoire éclatante sur la pelouse de l’Olympique de Béja (3-0), tandis que le duel entre l’AS Soliman et la JS Omrane s’est soldé par un match nul vierge.

Classement

1 – Club Africain 25pts (11j)

2- Stade Tunisien 24pts (10j)

3- Espérance de Tunis 21pts (10j)

4- Espérance de Zarzis 20pts (11j)

5- ES Métlaoui 18pts (11j)

6- US Monastirienne 17pts (10j)

7- Club Sportif Sfaxien 16pts (10j)

8- JS Omrane 15pts (11j)

9- CA Bizertin 12pts (10j)

10- AS Marsa 10pts (10j)

11- JS Kairouanaise 10pts (11j)

12- Etoile du Sahel 9pts (10j)

13- AS Soliman 9pts (11j)

14- US Ben Guerdane 8pts (10j)

15- Olympique de Béja 8pts (11j)

16- AS Gabés 7pts (11j)