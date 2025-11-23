Ligue 1-J15 : Le CA et le ST vainqueurs ! Le CSS passe à Sousse

La 15ème journée de Ligue 1 a offert ce dimanche plusieurs affiches décisives dans la lutte pour le haut du tableau.

Voici les résultats

Etoile du Sahel (R) 0-1 Club Sportif Sfaxien (CSS : Hichem Baccar (P) 23 mn)

Olympique de Béja 0-1 Club Africain (CA : Mohamed Sadok Mahmoud 39 mn)

Stade Tunisien 4-0 AS Gabés (ST : Amado Ndiaye 47 mn, Iadh Riahi 53 mn, Youssef Saafi 71 mn, Amir Jaouadi 89 mn)

AS Soliman 1-2 Union Sportive Monastirienne (ASS : Dhiaddine Jebli 69 mn / USMo : Moez Haj Ali 45 mn, Mehdi Ganouni 66 mn)

Classement :

1- Espérance de Tunis 31pts (14j)

2- Club Africain 31pts (15j)

3- Stade Tunisien 30pts (15j)

4- Club Sportif Sfaxien 26pts (15j)

5- US Monastirienne 26pts (15j)

6- Espérance de Zarzis 24pts (15j)

7- ES Métlaoui 23pts (15j)

8- Etoile du Sahel 19pts (15j)

9- AS Marsa 19pts (15j)

10- US Ben Guerdane 18pts (14j)

11- CA Bizertin 16pts (15j)

12- JS Omrane 16pts (15j)

13- JS Kairouanaise 13pts (15j)

14- AS Soliman 11pts (15j)

15- Olympique de Béja 11pts (15j)

16- AS Gabés 9pts (15j)