Classement FIFA : La Tunisie gagne trois places

Tunisie a gagné trois places et se retrouve désormais 44 mondiale au dernier classement, publié ce vendredi, par la Fédération internationale de football (FIFA).

La première place est occupée par l’Argentine, qui détrône la France au lendemain de sa défaite face à la Côte d’Ivoire (1-2) en match amical de préparation à la Coupe du monde.

Les Tricolores sont troisièmes, derrière les Espagnols (2e) qui ont concédé un match nul (1-1), jeudi soir, face à l’Irak.

L’Angleterre est 4e, suivie du Portugal (5e), du Brésil (6e) et des Pays-Bas (7e).

Les trois dernières places du TOP 10 mondial reviennent au Maroc (8e), à la Belgique (9e) et à l’Allemagne (10e).