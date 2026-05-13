Ligue 1-J30 : Le Stade Tunisien domine l’ASG

13-05-2026

Le rideau est tombé ce mercredi sur la deuxième partie de la 30ème journée de Ligue 1 tunisienne avec deux rencontres au programme.

Le Stade Tunisien est allé chercher une courte mais importante victoire contre l’AS Gabés (0-1). L’unique réalisation de la rencontre a été inscrite par Youssef Saafi à la 52ème minute.

Avec ce succès, l’Espérance de Zarzis grimpe à la 7ème place avec 41 points, à égalité avec l’Etoile du Sahel, alors que le CA Bizertin reste bloqué à la 12ème position avec 33 points.

AS Gabés 0-1 Stade Tunisien (ST : Youssef Saafi 52 mn)

Club Athlétique Bizertin 0-2 Espérance de Zarzis (ESZ : Yakubu Sadiq Abubakar 17 mn, Khalil Kassab (P) 89 mn)

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