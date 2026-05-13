Ligue 1 : Les arbitres des matchs de jeudi

13-05-2026

La Direction Nationale de l’Arbitrage a communiqué la liste des arbitres des matches de la 30ème et dernière journée de Ligue 1 prévus ce jeudi.

clubs

 

Ligue 1 : Les arbitres des matches de jeudi à la 30ème journée

Jeudi 14 mai :

Club Africain 16h00 Olympique de Béja

Arbitre : Houssem Boulaares

VAR : Seif Ouertani

US Ben Guerdane 16h00 Espérance de Tunis

Arbitre : Bacem Belaid

VAR : Walid Mansri

Club Sportif Sfaxien 16h00 Etoile du Sahel

Arbitre : Hamza Jaied

VAR : Montassar Belarbi

US Monastirienne 16h00 AS Soliman

Arbitre : Haythem Trabelsi

VAR : Mehrez Melki

ES Métlaoui 16h00 JS Kairouanaise

Arbitre : Nidal Beltaief

VAR : Hosni Naili

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