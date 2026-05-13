Ligue 1 : Les arbitres des matchs de jeudi
13-05-2026
La Direction Nationale de l’Arbitrage a communiqué la liste des arbitres des matches de la 30ème et dernière journée de Ligue 1 prévus ce jeudi.
clubs
Ligue 1 : Les arbitres des matches de jeudi à la 30ème journée
Jeudi 14 mai :
Club Africain 16h00 Olympique de Béja
Arbitre : Houssem Boulaares
VAR : Seif Ouertani
US Ben Guerdane 16h00 Espérance de Tunis
Arbitre : Bacem Belaid
VAR : Walid Mansri
Club Sportif Sfaxien 16h00 Etoile du Sahel
Arbitre : Hamza Jaied
VAR : Montassar Belarbi
US Monastirienne 16h00 AS Soliman
Arbitre : Haythem Trabelsi
VAR : Mehrez Melki
ES Métlaoui 16h00 JS Kairouanaise
Arbitre : Nidal Beltaief
VAR : Hosni Naili