Ligue 1 : Le classement après les deux premiers matchs de la 24eme journée

04-04-2026

Voici le classement général de la Ligue 1 après les deux premières rencontres de la 24ème journée :

1- Espérance de Tunis 53pts (23j)

2- Club Africain 51pts (23j)

3- Club Sportif Sfaxien 45pts (23j)

4- Stade Tunisien 42pts (23j)

5- US Monastirienne 37pts (23j)

6- Etoile du Sahel 34pts (23j)

7- JS Omrane 31pts (23j)

8- CA Bizertin 31pts (24j)

9- ES Métlaoui 28pts (23j)

10- AS Marsa 28pts (24j)

11- Espérance de Zarzis 27pts (23j)

12- US Ben Guerdane 24pts (23j)

13- Olympique de Béja 22pts (24j)

14- JS Kairouanaise 21pts (23j)

15- AS Gabés 17pts (23j)

16- AS Soliman 16pts (24j)

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