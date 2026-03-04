Ligue 1 : Les arbitres de la 23eme journée
Ligue 1 : Les arbitres des matches de la 23ème journée
La Direction Nationale de l’Arbitrage a communiqué la liste des arbitres qui dirigeront cette semaine les matches de la 23ème journée de Ligue 1 :
Vendredi 06 mars :
AS Soliman 13h00 Espérance Sportive de Zarzis
Arbitre : Sadok Selmi
Arbitre VAR : Mehrez Melki
AS Gabés 13h00 JS Omrane
Arbitre : Sofiene Ouertani
Arbitre VAR : Aymen Nasri
Samedi 07 mars :
Union Sportive Monastirienne 13h00 Club Sportif Sfaxien
Arbitre : Khaled Gouider
Arbitre VAR : Seif Ouertani
Espérance Sportive de Tunis 13h00 AS Marsa
Arbitre : Achraf Harakati
Arbitre VAR : Oussema Ben Ishak
ES Métlaoui 13h00 Olympique de Béja
Arbitre : Houssem Boulaares
Arbitre VAR : Mohamed Ali Karouia
Dimanche 08 mars :
Stade Tunisien 13h00 Etoile Sportive du Sahel
Arbitre : Haythem Trabelsi
Arbitre VAR : Walid Mansri
US Ben Guerdane 13h00 Club Africain
Arbitre : Amir Ayadi
Arbitre VAR : Majdi Bellagha
Jeunesse Sportive Kairouanaise 13h00 Club Athlétique Bizertin
Arbitre : Hosni Naili
Arbitre VAR : Amine Fgaier