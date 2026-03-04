Ligue 1 : Les arbitres de la 23eme journée

04-03-2026

La Direction Nationale de l’Arbitrage a communiqué la liste des arbitres qui dirigeront cette semaine les matches de la 23ème journée de Ligue 1 :

Vendredi 06 mars :

AS Soliman 13h00 Espérance Sportive de Zarzis

Arbitre : Sadok Selmi

Arbitre VAR : Mehrez Melki

AS Gabes – JS Omrane : Sofiene Ouertani.

Samedi 07 mars :

Union Sportive Monastirienne 13h00 Club Sportif Sfaxien

Arbitre : Khaled Gouider

Arbitre VAR : Seif Ouertani

Espérance Sportive de Tunis 13h00 AS Marsa

Arbitre : Achraf Harakati

Arbitre VAR : Oussema Ben Ishak

La Direction Nationale de l'Arbitrage a communiqué la liste des arbitres qui dirigeront cette semaine les matches de la 23ème journée de Ligue 1 :

 

