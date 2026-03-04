Ligue 1 : Les arbitres de la 23eme journée

La Direction Nationale de l’Arbitrage a communiqué la liste des arbitres qui dirigeront cette semaine les matches de la 23ème journée de Ligue 1 :

Vendredi 06 mars :

AS Soliman 13h00 Espérance Sportive de Zarzis

Arbitre : Sadok Selmi

Arbitre VAR : Mehrez Melki

AS Gabés 13h00 JS Omrane

Arbitre : Sofiene Ouertani

Arbitre VAR : Aymen Nasri

Samedi 07 mars :

Union Sportive Monastirienne 13h00 Club Sportif Sfaxien

Arbitre : Khaled Gouider

Arbitre VAR : Seif Ouertani

Espérance Sportive de Tunis 13h00 AS Marsa

Arbitre : Achraf Harakati

Arbitre VAR : Oussema Ben Ishak

ES Métlaoui 13h00 Olympique de Béja

Arbitre : Houssem Boulaares

Arbitre VAR : Mohamed Ali Karouia

Dimanche 08 mars :

Stade Tunisien 13h00 Etoile Sportive du Sahel

Arbitre : Haythem Trabelsi

Arbitre VAR : Walid Mansri

US Ben Guerdane 13h00 Club Africain

Arbitre : Amir Ayadi

Arbitre VAR : Majdi Bellagha

Jeunesse Sportive Kairouanaise 13h00 Club Athlétique Bizertin

Arbitre : Hosni Naili

Arbitre VAR : Amine Fgaier