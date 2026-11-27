Ligue 1 : Les arbitres des premiers matchs de la neuviÃ¨me journÃ©e

La Direction Nationale d’Arbitrage a communiquÃ© la liste des arbitres qui dirigeront les premiers matches de la 9Ã¨me journÃ©e de Ligue 1 prÃ©vus ce weekend :

Samedi 28 novembre :

PS Sakiet Eddaier 13h00 Stade Tunisien

Arbitre : Badis Ben Salah

VAR : Michael Antic (SlovÃ©nie)

Club AthlÃ©tique Bizertin 14h00 EspÃ©rance de Zarzis

Arbitre : Houssem Boulaares

VAR : Khaled Gouider

ES MÃ©tlaoui 14h00 US Ben Guerdane

Arbitre : Hosni Naili

VAR : Alen Borosac (SlovÃ©nie)

Dimanche 29 novembre :

JS Omrane 14h00 Union Sportive Monastirienne

Arbitre : Amir Ayadi

VAR : Michael Antic (SlovÃ©nie)

CS Hammam-Lif 14h00 Olympique de BÃ©ja

Arbitre : Bacem Belaid

VAR : Alen Borosac (SlovÃ©nie)