Ligue 1 : Les arbitres des premiers matchs de la neuviÃ¨me journÃ©e
27-11-2026
La Direction Nationale d’Arbitrage a communiquÃ© la liste des arbitres qui dirigeront les premiers matches de la 9Ã¨me journÃ©e de Ligue 1 prÃ©vus ce weekend :
Samedi 28 novembre :
PS Sakiet Eddaier 13h00 Stade Tunisien
Arbitre : Badis Ben Salah
VAR : Michael Antic (SlovÃ©nie)
Club AthlÃ©tique Bizertin 14h00 EspÃ©rance de Zarzis
Arbitre : Houssem Boulaares
VAR : Khaled Gouider
ES MÃ©tlaoui 14h00 US Ben Guerdane
Arbitre : Hosni Naili
VAR : Alen Borosac (SlovÃ©nie)
Dimanche 29 novembre :
JS Omrane 14h00 Union Sportive Monastirienne
Arbitre : Amir Ayadi
VAR : Michael Antic (SlovÃ©nie)
CS Hammam-Lif 14h00 Olympique de BÃ©ja
Arbitre : Bacem Belaid
VAR : Alen Borosac (SlovÃ©nie)
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