LNFP : Les sanctions aprÃ¨s les matchs de la huitiÃ¨me journÃ©e

Le bureau de la Ligue Nationale de Football Professionnel, rÃ©uni le 26 novembre 2026, a prononcÃ© plusieurs sanctions disciplinaires Ã l’encontre de clubs de Ligue 1, Ã la suite des incidents enregistrÃ©s lors de la 11Ã¨me journÃ©e du championnat.

Le Club Sportif Sfaxien a Ã©copÃ© d’un blÃ¢me et d’une amende de 10 mille dinars pour rÃ©cidive, pour la deuxiÃ¨me fois, de jets de projectiles sur la pelouse par ses supporters, Ã l’issue de la rencontre face Ã la Jeunesse Sportive d’El Omrane, disputÃ©e le 21 novembre 2026.

De son cÃ´tÃ©, le Club Africain a Ã©tÃ© condamnÃ© Ã une amende de 12 mille dinars pour rÃ©cidive, pour la troisiÃ¨me fois, de jets de projectiles de toutes sortes sur le terrain par ses supporters, lors du derby face Ã l’EspÃ©rance Sportive de Tunis, disputÃ© le 22 novembre 2026.

Enfin, l’EspÃ©rance Sportive de Zarzis a reÃ§u un blÃ¢me assorti d’une amende de 7 mille dinars pour rÃ©cidive de jets de projectiles sur la pelouse par ses supporters, lors de la rencontre face Ã l’Union Sportive de Ben Guerdane, disputÃ©e le 22 novembre 2026.