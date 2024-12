Ligue 1-MAJ-J11 : L’ES Tunis Ã  Gafsa sans quatre joueurs

Ligue 1-MAJ-J11 : L’ES Tunis à Gafsa sans quatre joueurs

L’Espérance Sportive de Tunis affrontera l’EGS Gafsa, ce mercredi à partir de 14h dans le cadre de la mise à jour de la 11ème journée de la Ligue 1 Professionnelle. Pour ce match, le coach Reghecampf devra faire sans quatre joueurs. Youssel Belaïli et Raed Bouchniba sont suspendus pour avoir écopé d’un troisième avertissement, ainsi que Rodrogo Rodrigues et Kossaï Maâcha, tous les deux blessés durant le derby de dimanche dernier face au Club Africain.

En cas de succès, les Sang et or resteraient cinquièmes mais n’auraient plus qu’un seul point de retard sur le Club Africain et deux sur le leader, l’US Monastir.

