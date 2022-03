Ligue des Champions : Deux matchs à huis clos pour l’EST

La commission de discipline de la Confédération Africaine de Football a décidé d’infliger deux matchs à huis clos et une amende de 20 mille dollars à l’Espérance Sportive de Tunis pour jets de projectiles lors du match disputé face à l’Etoile Sportive du Sahel lors de la quatrième journée de la phase de poules.

Les « Sang et Or » seront donc privés de leurs supporters ce samedi face au CR Belouizdad et lors des quarts de finale.

GnetNews