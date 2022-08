L’inflation continue d’augmenter: 8,2% en juillet

Dans un communiqué paru ce mardi soir, le ministère du Commerce indique que le taux d’inflation est en hausse durant les sept premiers mois de l’année 2022. Ce chiffre à atteint les 8,2% en juillet contre 8,1 en juin.

Le département impute cette situation à l’accélération des prix des produits alimentaires de 1,9% et de ceux des meubles, produits d’entretien et de ménage de 1,1%. Les prix des services relevant des loisirs et de la culture a également augmenté de 1,5% et ceux des hôtels et restaurant de 1,4%.

En juillet les prix des produits dits « libres » ont connu une hausse de 1,2% et que ceux qui sont contrôlé de 0,3%.

Selon la même source, les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 2.2% contre 0,1% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

Le ministère du Commerce a ajouté que l’augmentation des produits agricoles de 3.1% est principalement due à l’accélération des prix des volailles, des légumes , des viandes ovines au moment où la production de ces aliments a diminué ce qui a coïncidé avec la forte demande en raison de la saison touristique et de l’Aïd al-Adha.

Le département a, par ailleurs, rappelé que le programme national de lutte contre la spéculation, la contrebande et le monopole a permis d’améliorer le contrôle économique.

Gnetnews