L’Iran met fin à ses attaques contre Israël, tandis que le Hezbollah repousse une infiltration israélienne

L’Iran a annoncé, tôt mercredi 2 octobre 2024, la fin de son attaque contre Israël, tout en avertissant que toute nouvelle représaille de l’État hébreu entraînerait une réponse encore plus puissante. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré sur le réseau social X : « Notre action est terminée, à moins que le régime israélien ne décide de nouvelles représailles. Dans ce cas, notre réponse sera plus forte et plus puissante. » Cette déclaration fait suite à des tirs de missiles lancés par Téhéran contre Israël mardi, lesquels ont provoqué des tensions accrues dans la région.

En parallèle, le Hezbollah libanais, mouvement islamiste pro-iranien, a affirmé avoir repoussé des soldats israéliens qui tentaient de s’infiltrer dans le village d’Adaysseh, situé près de la frontière avec Israël. Selon un communiqué du Hezbollah, ses combattants ont affronté « une force d’infanterie de l’ennemi israélien », les contraignant à se retirer. Le Hezbollah a également lancé des roquettes et de l’artillerie contre des troupes israéliennes stationnées à Misgav Am, dans le nord d’Israël, ainsi que dans trois autres points le long de la frontière israélo-libanaise.

Ces incidents surviennent alors que l’armée israélienne a annoncé, mardi, avoir lancé des opérations terrestres « limitées et localisées » dans le sud du Liban, dans le but de neutraliser les capacités militaires du Hezbollah. L’escalade de violence entre Israël, l’Iran et le Hezbollah fait craindre une détérioration rapide de la situation sécuritaire dans la région.

