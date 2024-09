L’ISIE fixe les règles de la propagande électorale en ligne

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a diffusé jeudi un communiqué détaillant les mécanismes et procédures pour le suivi et le contrôle des outils de propagande électronique, y compris les sites web et les réseaux sociaux, en vue de garantir le respect des règles de la campagne électorale.

La campagne pour l’élection présidentielle prévue pour le 6 octobre a officiellement commencé ce jeudi à l’étranger. En Tunisie, elle débutera le samedi 14 septembre, conformément au calendrier électoral établi.

Dans son communiqué, l’ISIE a invité les candidats à la présidentielle à soumettre, avant le lancement de la campagne, la liste des sites web, comptes et pages sur les réseaux sociaux, ainsi que les outils et supports publicitaires qu’ils prévoient d’utiliser.

L’instance a également encouragé les candidats à signaler toute propagande diffusée à leur insu sur des comptes ou profils qui ne leur sont pas associés.

De plus, l’ISIE a mis à disposition un formulaire pour la déclaration des sites électroniques, pages et profils sur les réseaux sociaux que les candidats comptent utiliser au cours de la campagne.

Gnetnews