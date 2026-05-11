L’ISIE prépare son budget 2027 à l’aune des prochaines échéances électorales

Farouk Bouasker a présidé une séance de travail consacrée aux grandes orientations financières de l’Instance, dans la perspective des élections législatives et municipales prévues l’année prochaine.

Le président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE), Farouk Bouasker, a réuni ce lundi la Direction exécutive de l’Instance, ses différentes directions et services, ainsi que les membres du Conseil et le cabinet présidentiel, pour une séance de travail consacrée à l’examen du projet de budget 2027 et au bilan financier de l’exercice 2025.

Les discussions ont porté sur les grandes orientations budgétaires envisagées, les estimations financières préliminaires par axe et par projet, ainsi que sur l’état d’avancement de l’élaboration des états financiers provisoires et du rapport financier de l’Instance pour l’année 2025.

À cette occasion, Farouk Bouasker a insisté sur la nécessité d’aligner le budget 2027 sur les orientations générales du budget de l’État, en privilégiant le recours aux ressources propres de l’institution, la rationalisation des dépenses, la préservation des deniers publics et la concentration des crédits sur les projets à forte valeur ajoutée. Il a également appelé les directions concernées à intégrer l’ensemble des observations issues de la séance dans la version finale du document budgétaire.

Le président de l’ISIE a par ailleurs rappelé que l’Instance se prépare à organiser des élections législatives et municipales en 2027, soulignant que les besoins budgétaires devront être calibrés en fonction des exigences spécifiques de ces opérations électorales, afin de permettre la soumission du projet au Conseil dans les délais réglementaires.