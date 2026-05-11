Trafic de cocaïne : une gérante de centre de beauté écope de 30 ans de prison

11-05-2026

Démasquée par les douaniers de l’aéroport Tunis-Carthage, la prévenue était impliquée dans un réseau international d’approvisionnement en stupéfiants depuis l’Europe.

La Chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a rendu un verdict particulièrement sévère à l’encontre d’une femme, gérante d’un centre de beauté, reconnue coupable d’appartenance à une association criminelle internationale spécialisée dans le trafic et l’importation de drogues. Elle a été condamnée à trente ans de réclusion criminelle et à une amende de 300 000 dinars.

L’affaire avait éclaté à l’aéroport Tunis-Carthage, où les agents des douanes, lors d’un contrôle approfondi à son retour de voyage, avaient mis au jour des quantités de cocaïne dissimulées dans des compartiments camouflés de ses bagages. La drogue avait été fractionnée en plusieurs portions afin d’en faciliter le transport et d’échapper aux détections.

Les investigations ont permis d’établir que la prévenue s’était spécialisée dans l’importation de stupéfiants depuis un pays européen en vue de leur revente sur le territoire tunisien, s’inscrivant ainsi dans un réseau structuré opérant à l’échelle internationale.

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