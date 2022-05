LNFP-Discipline : Tout le monde Ã  la caisse

LNFP-Discipline : Tout le monde à la caisse

La commission de discipline de la Ligue Nationale de Football Professionnel a décidé d’infliger des sanctions à l’ES Tunis, l’ES Sahel, l’USMo ainsi que les coachs Nabil Kouki et Faouzi Benzarti. Voici les détails.

ES Tunis : 3000 dinars d’amende pour jet de fumigènes face au CSS

US Monastir : 5000 dinars d’amende pour jet de projectiles lors du match contre le Club Africain

ES Sahel : 1500 dinars d’amende pour allumage de fumigènes contre le CSS.

Faouzi Benzarti : 5000 dinars d’amende et suspension de deux matchs pour le comportement envers l’arbitre lors du match contre le CA.

Nabil Kouki : 5000 dinars d’amende et deux matchs de suspension pour le comportement envers l’arbitre lors du match contre l’EST.

GnetNews