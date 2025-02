LNFP : Les sanctions aprÃ¨s la vingtiÃ¨me journÃ©e du championnat

LNFP : Les sanctions après la vingtième journée du championnat

La Ligue Nationale de Football Professionnel a communiqué aujourd’hui ses sanctions financières à l’issue des matches de la 20ème journée de Ligue 1.

Une amende de 7500 a été infligée à l’Etoile Sportive du Sahel.

Le Club Sportif Sfaxien et l’US Tataouine ont respectivement écopé d’amendes de cinq et trois mille dinars.

Les entraineurs Sofiene Hidoussi et Maher Kanzari ainsi que les dirigeants du Club Africain et du Club Sportif Sfaxien Hamed Ben Mbarek et Ahmed Maazoun devront comparaitre devant le bureau de la Ligue Nationale de Football Professionnel.