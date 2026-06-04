Location-vente : coup d’envoi de la construction de 162 logements sociaux Ã Mornaguia

Le ministre de l’Ã‰quipement et de l’Habitat, Salah Zouari, a donnÃ© mercredi 3 juin 2026 le coup d’envoi des travaux de construction de 162 logements sociaux Ã Mornaguia, gouvernorat de la Manouba, en prÃ©sence du gouverneur, de la directrice gÃ©nÃ©rale du Logement et des responsables de la SociÃ©tÃ© nationale immobiliÃ¨re de Tunisie (SNIT).

Le ministre a indiquÃ© que ce projet constitue le premier noyau de logements sociaux dans le cadre du programme de location-vente, initiÃ© par le prÃ©sident de la RÃ©publique KaÃ¯s SaÃ¯ed et confiÃ© Ã la SNIT, Ã travers ses trois filiales nord, centre et sud, ainsi qu’Ã la sociÃ©tÃ© Sprols. Les travaux devront Ãªtre achevÃ©s fin 2027.

Salah Zouari a insistÃ© sur la nÃ©cessitÃ© de respecter les normes de qualitÃ©, les spÃ©cifications techniques et les dÃ©lais de livraison, soulignant que ce premier chantier servira de levier pour le lancement de projets similaires dans les autres gouvernorats. Il a par ailleurs affirmÃ© la volontÃ© du ministÃ¨re de remettre les logements aux bÃ©nÃ©ficiaires dÃ¨s leur achÃ¨vement, en visant si possible une livraison anticipÃ©e.

Les crÃ©dits nÃ©cessaires ont Ã©tÃ© mobilisÃ©s conjointement avec le ministÃ¨re des Finances via le Fonds de promotion du logement au profit des salariÃ©s (Foprolos). La plateforme numÃ©rique dÃ©diÃ©e aux critÃ¨res d’attribution est en phase avancÃ©e de dÃ©veloppement et entrera en phase de test fin 2026.

Une rÃ©union de travail s’est tenue la veille, le 2 juin, pour faciliter les procÃ©dures de dÃ©signation des entreprises chargÃ©es des autres projets de location-vente Ã travers le territoire national.