L’Olympique de Béja remporte la coupe de Tunis

Grâce à un but d’Oussema Bouguerra à la 65ème minute du match, l’Olympique de Béja a battu l’Espérance Sportive de Tunis en finale de la Coupe de Tunisie à Rades. Les joueurs de Khecharem ont parfaitement contré tous les assauts des Sang et or qui n’étaient pas vraiment inspirés.

Le club de Cigognes rentre à Béja avec la troisième coupe de son histoire. Les espérantistes ont encaissé la cinquième défaites lors des six derniers matchs. Une première dans l’histoire du club.

GnetNews