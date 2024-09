L’ONU exige la fin de l’occupation israélienne dans les territoires palestiniens sous 12 mois

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, ce mercredi 18 septembre, une résolution réclamant la fin de l’occupation israélienne des territoires palestiniens d’ici douze mois. Ce texte, non contraignant, a été approuvé par 124 voix pour, 14 contre, et 43 abstentions. Parmi les pays ayant voté contre figurent Israël, les États-Unis, la Hongrie, la République tchèque et l’Argentine.

Cette résolution fait suite à l’avis émis par la Cour internationale de justice (CIJ) en juillet dernier, qui avait jugé que la présence continue d’Israël dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 est illégale. La CIJ avait alors rappelé l’obligation d’Israël de mettre un terme à cette situation « dans les plus brefs délais ».

Le texte adopté exige qu’Israël cesse immédiatement sa présence jugée « illicite » dans ces territoires et fixe un délai maximum de 12 mois pour ce retrait. Initialement, le projet de texte prévoyait une échéance plus courte de six mois.

En plus de mettre fin à l’occupation, la résolution appelle également Israël à retirer ses forces des territoires palestiniens, à cesser toute expansion de nouvelles colonies et à restituer les terres et propriétés saisies. Elle insiste également sur le droit des Palestiniens déplacés de retourner dans leurs foyers.

Par ailleurs, l’Assemblée générale invite les États membres à prendre des mesures pour interdire les importations provenant des colonies israéliennes et à cesser la fourniture d’armes à Israël, en cas de suspicion qu’elles pourraient être utilisées dans les territoires occupés. Elle appelle également à des sanctions contre les individus ou entités participant au maintien de la présence israélienne dans ces zones.

Israël a dénoncé cette résolution, la qualifiant d’injuste et partiale, tandis que les États-Unis ont réaffirmé leur soutien à l’État hébreu, exprimant leur opposition à toute sanction internationale.

