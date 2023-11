L’opÃ©ration, DÃ©luge d’el-Aqsa est 100 % palestinienne, l’Iran soutient la rÃ©sistance, mais n’exerce aucune tutelle sur ses dÃ©cisions (Nasrallah)

L’opération, Déluge d’el-Aqsa est 100 % palestinienne, l’Iran soutient la résistance, mais n’exerce aucune tutelle sur ses décisions (Nasrallah)

Le Secrétaire Général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a déclaré, ce vendredi 03 novembre, que la bataille, Déluge d’el-Aqsa, s’étend désormais sur plus d’un front, et plus d’une place.

Dans une allocution très attendue depuis le début des tensions au Sud Liban, au lendemain de l’incursion de l’aile militaire de Hamas dans la bande de Gaza, l’influent dirigeant chiite a indiqué que « la bataille déluge d’el-Aqsa émane d’une décision 100 % palestinienne, et son exécution est 100 % palestinienne ».

L’opération héroïque du O7 octobre a été menée par les combattants des brigades el-Qassam, et autres factions de la résistance palestinienne à Gaza, a-t-il indiqué, dans ce discours retransmis en direct par les chaines d’informations continues.

Devant une foule compacte et une place noire de monde, dans son fief au Sud-Liban, Nasrallah a imputé « le succès éclatant de l’opération, Déluge d’el-Aqsa, au secret total l’ayant entouré, et à l’effet surprise, dans la mesure où cette opération était dissimulée même pour les mouvements de l’axe de la résistance ».

« Cette opération a prouvé l’identité de la bataille, laquelle est complètement palestinienne, n’est en rien en rapport avec un quelconque dossier régional ou international », a-t-il souligné.

Le chef du Hezbollah a, par ailleurs, affirmé que « la décision des mouvements de la résistance, est entre les mains des leaders desdits mouvements ».

« L’Iran adopte, appuie et soutient les mouvements de résistance au Liban, en Palestine et dans la région mais n’exerce aucune tutelle sur leurs décisions. Les vrais décideurs sont les dirigeants de la résistance », a-t-il déclaré.

Nasrallah a affirmé que « s’il y avait une bataille complètement légitime, sur les plans légal, moral et religieux, il n’y a pas plus légitime que ce combat contre les sionistes ».

Le chef du Hezbollah a salué « le peuple mythique de Gaza, un peuple inégalé et hors pair, un peuple dont on trouve pas les mots pour décrite la force, la solidité la résistance, la patience et la fierté », a-t-il fait valoir.

Les quatre mobiles du 07 Octobre

Abordant les dessous du 07 Octobre, Nasrallah l’a expliqué par « la souffrance et la douleur des Palestiniens depuis plus de 75 ans, une situation qui est devenue plus dure ces dernières années, notamment avec ce gouvernement extrémiste, sauvage et imbécile », a-t-il lancé, en allusion au gouvernement d’extrême-droite de Benyamin Netanyahu.

Il a, par ailleurs, énuméré les quatre principaux mobiles de la bataille Déluge d’el-Aqsa, en l’occurrence, « le dossier des prisonniers, celui d’al-Quds et la mosquée al-Aqsa, le blocus contre Gaza, plus de deux millions d’habitants vivent depuis près de 20 ans sous un embargo asphyxiant, ainsi que les nouveaux risques menaçant la Cisjordanie, à travers le nouveaux projets d’implantation, outre les arrestations, les meurtres quotidiens et la démolition des maisons des Palestiniens. Tout cela sans que l’ONU, l’Union européenne, les groupements internationaux ou quiconque ne s’en soucient, la cause palestinienne était oubliée, alors que la politique d’oppression de l’ennemi augmentait en intensité ».

Cette opération avait produit l’effet d’un séisme sur l’entité sioniste en termes politique, militaire, et a donné lieu à des conséquences stratégiques et existentielles sans précédent, ce qui impactera le présent et l’avenir de cette entité, a-t-il affirmé.

L’opération a démontré la faiblesse de l’entité sioniste, même la presse israélienne me croit et m’a emprunté l’expression, selon laquelle Israël est « plus faible qu’une maison d’araignée », a-t-il dit.

Le chef du Hezbollah a rendu un hommage appuyé, en préambule, aux martyrs des fronts libanais, et palestinien, saluant les bras irakien et yéménites ayant participé à la bataille.

Gnetnews