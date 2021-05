Louhichi : « La Coupe n’est pas un objectif du Club Africain »

Le coach du Club Africain, Montassar Louhichi a été invité sur les ondes d’IFM. Après avoir obtenu le maintien, plusieurs supporters et observateurs ont cité le nom du CA comme un sérieux prétendant pour la victoire en Coupe de Tunisie. Le technicien clubiste a répondu ainsi : « Ceux qui parlent ainsi ne comprennent rien au football. La Coupe n’est pas un objectif pour les grands clubs. Cela ne veut pas dire pour autant que nous n’allons pas joueur nos matchs pour les gagner. Nos objectifs réels ? Une campagne de recrutements digne du CA et revenir le plus rapidement possible aux compétitions continentales ».

GnetNews