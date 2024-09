L’Union Tunisienne des Taxis individuels appelle à une révision tarifaire

L’Union Tunisienne des Taxis Individuels a appelé les autorités compétentes à revoir la tarification des courses de taxi, en augmentant le tarif de départ du compteur de 0,9 dinar à 2 dinars. Cette demande a été formulée par Mohamed Ali Arfaoui, secrétaire général de l’union, lors d’une intervention sur Mosaïque FM.

M. Arfaoui a précisé que la dernière révision tarifaire, effectuée en 2022, n’était qu’une légère augmentation qui ne permet pas de couvrir les frais actuels. Il a souligné que les coûts liés à l’acquisition d’un véhicule, à l’assurance et aux pièces de rechange ont considérablement augmenté, rendant l’activité de chauffeur de taxi de plus en plus difficile. Selon ses estimations, le coût total pour acquérir un véhicule et l’utiliser comme taxi oscille désormais entre 70 000 et 80 000 dinars.

Le secrétaire général a également indiqué que la tarification actuelle ne permet plus aux chauffeurs de couvrir leurs frais, d’où l’urgence d’ajuster le tarif de départ du compteur à 2 dinars. Certains chauffeurs ont même proposé de fixer ce tarif à 3 ou 4 dinars.

Enfin, M. Arfaoui a annoncé que l’union a décidé de suspendre toute grève pour le moment afin de ne pas perturber la rentrée, mais a prévu de programmer un rassemblement de protestation et une grève de trois jours après les élections présidentielles.

Gnetnews