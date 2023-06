L’US Tataouine et le Club Africain dos à dos

Le Club Africain était en déplacement à Tataouine, pour le compte de la dixième journée de la Ligue 1 Professionnelle. Deuxième du classement, les Rouges et Blancs ont été menés deux fois au score et sont parvenus à égaliser. Score final de la rencontre (2/2). Les buts ont été inscrits par Zouhair Dhaouadi et Hamza Agrebi. Voici le classement.

1- Etoile S. Sahel 23 pts (9j)

2- Club Africain 22 pts (10j)

3- Union S. Monastirienne 18 pts (9j)

4- Espérance S. de Tunis 17 pts (9j)

5- US Ben Guerdane 17 pts (9j)

6- Club Sportif Sfaxien 11 pts (9j)

7- Olympique de Béja 10 pts (9j)

8- US Tataouine 4 pts (10j)