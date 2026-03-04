L’USBG conteste la désignation d’Amir Ayadi pour le.match contre le CA

04-03-2026

Le comité directeur de l’US Ben Guerdane a fait part de sa contestation après la nomination de l’arbitre Amir Ayadi pour diriger la rencontre face au Club Africain en championnat de Ligue 1.

Le club précise que cet arbitre a déjà officié à quatre reprises lors de déplacements du Club Africain, soit en tant qu’arbitre central, soit au sein de la VAR.

L’US Ben Guerdane souligne également le fait que certaines rencontres dirigées par cet arbitre ont été marquées par des contestations, ce qui, selon elle, accentue la sensibilité de sa désignation pour une nouvelle confrontation impliquant le même club.

