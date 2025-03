L’UTICA encourage l’adoption de la plateforme « Tunichèque »

Depuis son lancement il y a un mois, la plateforme Tunichèque, dédiée aux transactions par chèques, connaît une adoption croissante parmi les acteurs économiques tunisiens.

Dans un communiqué conjoint, le Conseil Bancaire et Financier (CBF) et l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) considèrent Tunichèque comme un jalon important dans la modernisation des moyens de paiement et l’inclusion financière en Tunisie. Les deux institutions expliquent que cette solution innovante, hautement sécurisée, offre plusieurs avantages, notamment :

-Vérification immédiate de la validité du chèque et confirmation de la disponibilité des fonds sur le compte de l’émetteur.

-Blocage immédiat du montant du chèque au profit du bénéficiaire, sans frais supplémentaires.

Face aux ajustements nécessaires pour intégrer cette nouvelle plateforme, l’UTICA encourage vivement ses membres et les acteurs économiques qui ne se sont pas encore inscrits à rejoindre TuniChèque. L’Union appelle également les professionnels à faire preuve de patience et à s’engager pleinement dans cette phase de transition, afin de tirer parti des avantages en termes de sécurité et d’efficacité des transactions commerciales.

Dans cette optique, le CBF, en collaboration avec ses membres, a mis en place un mécanisme d’accompagnement qui comprend :

-Un support dédié pour les clients bancaires, notamment les membres de l’UTICA.

-Des sessions de formation visant à garantir une adaptation optimale aux nouvelles procédures de traitement des chèques.

Gnetnews