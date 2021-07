L’UTICA met sa salle de confÃ©rence Ã  disposition du ministÃ¨re de la SantÃ©

L’UTICA met sa salle de conférence à disposition du ministère de la Santé

Dans un communiqué paru vendredi, l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, UTICA, a annoncé la mise à la disposition du ministère de la Santé sa grande salle de conférence, située à son siège, afin qu’elle serve à accueillir des malades du Covid-19 ou de centre de vaccination.

Elle a également appelé à accélérer le rythme de la campagne de vaccination et à mettre en place un programme spécial de vaccination des entreprises, afin de sécuriser la poursuite de l’activité économique.

L’organisation patronale a estimé que la lutte contre la pandémie de Covid-19 et ses répercussions négatives sur les citoyens et les entreprises restent une priorité. Elle a par ailleurs ajouté que toutes les forces nationales et les partenaires sociaux devront conjuguer leurs efforts pour faire face à cette crise sanitaire croissante, sauver la vie des citoyens et préserver la pérennité des entreprises.

Elle a rappelé que la plupart des pays qui sont arrivés à surmonter les répercussions de la pandémie de Covid-19 ont mobilisé d’énormes fonds puisés dans les budgets publics au profit de tous leurs citoyens et entreprises économiques sans aucune discrimination entre les secteurs public et privé.

