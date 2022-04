Maâloul et Khenissi champions du Koweït

Au terme d’une saison exceptionnelle, le coach Nabil Maâloul et l’attaquant buteur tunisien Taha Yassine Khenissi viennent d’être sacrés champions du Koweït. C’est le 17ème titre pour le SC Koweït, obtenu à une journée de la fin du championnat. Le compteur de l’équipe affiche 39 points et distance son dauphine, Kadhima de quatre points.

Le technicien tunisien, Nabil Maâloul avait rejoint le SCK en novembre dernier avec pour obtectif d’aller le plus loins possible en C1 et de remporter le titre local.

GnetNews