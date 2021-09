Mabrouk Korchid appelle Kais Saied à lever les assignations à résidence

Le député Mabrouk Korchid et ancien ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, a appelé le président de la République, Kais Saied à suspendre toutes les assignations à résidence, et cela dans un post publié sur sa page Facebook.

« Toutes les assignations à résidence doivent être levées tant que ces décisions ont été prises suivant de fausses informations divulguées par des membres des gouvernements successifs d’Elyes Fakhfakh et de Hichem Mechichi», accuse-t-il, en exprimant tout son soutien avec les victimes de « cette mesure arbitraire ».

Rappelons que, le Chef de l’Etat a donné ce vendredi 17 septembre, ses instructions à Ridha Gharsallaoui, chargé du ministère de l’Intérieur, « de n’interdire personne de voyage, sauf s’il est l’objet d’un mandat d’amener, de dépôt ou d’avis de recherche ». A cet effet, Kais Saied a aussi réfuté toute maltraitance, qualifiant les informations relayées à ce sujet de mensongères.

Gnetnews