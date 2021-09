Tunisie : Saïed ordonne à Gharsalloui de limiter l’interdiction de voyage aux personnes objet de mandats judiciaires

Le président de la république, Kaïs Saïed, a donné ses instructions à Ridha Gharsallaoui, chargé du ministère de l’Intérieur, « de n’interdire personne de voyage, sauf s’il est l’objet d’un mandat d’amener, de dépôt ou d’avis de recherche », annonce ce vendredi 17 septembre un communiqué de la présidence.

Le chef de l’Etat a appelé à ce que « cela se fasse dans le cadre du respect total de la loi, et de la préservation de la dignité de tous, en tenant compte des engagements des passagers ».

Kaïs Saïed a réfuté toute maltraitance, qualifiant les informations relayées à ce sujet de mensongères.

Le président a exprimé ses remerciements à tous les agents de police, et de la douane au niveau des passagers frontaliers terrestres, aériens, et maritimes, pour les efforts déployés, afin que personne n’échappe à la justice, s’il est objet de poursuites, et de jugements définitifs, conclut la même source.

Gnetnews