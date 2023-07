Macron choisit la « continuité » et « l’efficacité », et dit vouloir consacrer l’indépendance de la France

Le président français, Emmanuel Macron, a affirmé, ce vendredi 21 juillet, avoir choisi la continuité et l’efficacité pour les temps à venir, réaffirmant sa confiance « avec clarté » dans sa Première ministre.

Dans un discours de 25 minutes à l’ouverture du conseil des ministres, et au lendemain d’un remaniement ministériel, ayant vu l’entrée de 08 ministres dans le gouvernement d’Elisabeth Borne, désormais constitué de 41 membres, Macron a souligné un engagement collectif qui s’inscrit dans la continuité, et un cap qui est celui d’assurer l’indépendance de la France.

Il a dit vouloir assurer « l’indépendance industrielle, énergétique, militaire, géopolitique, financière… de son pays, vue d’asseoir un modèle social plus juste.

Le locataire de l’Elysée qui a entamé depuis un peu plus d’un an un deuxième quinquennat difficile, a relevé « un risque de fragmentation et de division de la nation », d’où le besoin d’ordre et d’autorité.

Il a, par ailleurs, affirmé la nécessité d’apporter des réponses profondes aux émeutes qui viennent de secouer son pays, en ce mois de juillet 2023.

Gnetnews