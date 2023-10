Macron annonce depuis l’Egypte « l’arrivée prochaine d’un navire de la marine française pour aider les hôpitaux à Gaza »

Le président français, Emmanuel Macron, a affirmé, ce mercredi 25 Octobre, que « la France ne pratique pas le double-standard, le droit international s’applique à tout le monde », signalant que son pays « a toujours porté les valeurs universelles humanistes, toutes les vies se valent, il n’y a pas de hiérarchie ».

Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue égyptien, au Caire, où il est arrivé au terme d’une tournée dans la région l’ayant conduit depuis hier à l’entité sioniste, à Ramallah, et en Jordanie ; Macron s’exprimait ainsi en réponse au Roi jordanien, Abdallah II, qui « l’a alerté sur le double-standard ».

Le chef de l’Elysée a déclaré, en préambule, que « le moment est grave, nous sommes en train de vivre une période éminemment sombre, et nous devons tout faire pour éviter l’escalade et la montée des tensions ».

Il a considéré que la première chose à faire est la libération des otages, « il y a plus de 200 otages encore détenus par le Hamas, et 9 binationaux , tous devront être libérés dans les meilleurs délais », a-t-il souligné, saluant les efforts du Qartar sur ce dossier.

Trois axes concomitants

Il a considéré que le conflit actuel devrait être appréhendé selon un triptyque, soit trois axes concomitants. « Nous souhaitons bâtir une initiative de paix et de sécurité, éviter l’escalade et régler les causes profondes du conflit ».

Le premier axe est la lutte contre le terrorisme. « Nous n’avons jamais cédé au terrorisme, le premier pilier de la réponse à apporter à cette crise, est la coopération renforcée en matière de renseignements, et de ciblage, en tirant les enseignements de la coalition internationale contre Daesh, pour prendre des mesures contre les terroristes, et pouvoir les éradiquer », a-t-il souligné, reprenant avec euphémisme, sa proposition faite la veille en Israël sur « une coalition internationale et régionale contre Hamas », un mouvement de résistance et de libération nationale, qualifiée par l’occident « d’organisation terroriste. » «

Le deuxième axe est la protection de la population civile, l’aide humanitaire doit arriver à Gaza sans entraves », a-t-il souligné.

« Un avion français se posera demain sur le sol égyptien pour livrer du matériel médical, d’autres suivront. Un navire de la marine nationale appareillera, prochainement, pour aider les hôpitaux à Gaza », a-t-il indiqué.

« Le troisième axe a trait à la question politique, qui est la plus difficile, et est à la racine de beaucoup de ressentiment », a-t-il indiqué. « Nous devons agir, d’une manière décisive, pour arriver à la solution de deux Etats, vivant côte à côte, ce n’est pas parce que cette idée est vieille, qu’elle est caduque », a-t-il dit.

Emmanuel Macron a plaidé pour « des discussions importantes et urgentes dans cette perspective », résumant son propos par une initiative concomitante selon trois voies : « lutte contre le terrorisme, protection de la population civile et aide humanitaire, ainsi que le règlement politique compatible avec la sécurité d’Israël ».

