Maintien du taux directeur Ã  7% (BCT)

Maintien du taux directeur à 7% (BCT)

TAP-Le taux directeur ne changera pas et se maintient à 7%. Cette annonce a été faite par le Le Conseil d’administration de la Banque centrale de Tunisie (BCT) lors de sa réunion, ce vendredi.

Sur le plan national, le Conseil a observé un certain dynamisme de l’activité économique au cours des cinq premiers mois de l’année 2022, tiré notamment par les secteurs des « industries mécaniques et électriques » et du « textile, habillement et cuirs ».

Sur le plan international, le Conseil note que les prix internationaux des denrées alimentaires de base et de l’énergie continuent à subir les évolutions de la crise russo-ukrainienne et se maintiennent, jusqu’à présent, sur des paliers historiquement élevés.

Concernant les prix à la consommation, l’inflation globale poursuit son ascension pour culminer à 7,8% en glissement annuel, en mai 2022 après 7,5% en avril 2022 et contre 5% une année auparavant.

Une augmentation également observée sur l’inflation sous-jacente « hors produits alimentaires frais et produits à prix administrés » qui s’est accrue de 7,3% contre 5,1% au cours du même mois de l’année précédente.

S’agissant du secteur extérieur, le Conseil exprime sa forte préoccupation quant à la poursuite du creusement du déficit courant engendré par la hausse notable de la facture des importations, en dépit de la bonne tenue des revenus du travail et la reprise graduelle des recettes touristiques.

Le Conseil a noté la stabilité des avoirs en devises au cours de la première décade du mois de juin 2022 au voisinage de 8 milliards de dollars, soit plus de quatre mois d’importations, et souligne la nécessité d’avancer rapidement dans l’implémentation du plan national de réformes.

Le Conseil note l’importance d’une plus étroite coordination avec toutes les parties prenantes afin de limiter la portée de la crise russo-ukrainienne sur les équilibres macro-budgétaires et, par conséquent, sur l’inflation.