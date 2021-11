Majdi Traoui : « L’USMo est la meilleure équipe du moment »

L’ex coach adjoint de l’Espérance de Tunis et actuellement aux côté de Mouine Chaâbeni sur le banc d’Al MAsry s’est exprimé sur les ondes d’IFM au sujet du championnat tunisien. Pour Majdi Traoui, il n’y a aucun doute : « L’Union Sportive de Monastir est la meilleure équipe du moment. L’empreinte du coach Faouzi Benzarti est claire et il faut le remercier pour avoir rendu l’USMo solide malgré les départs de plusieurs joueurs, comme Jelassi qui joue avec nous et qui fait un excellent travail ».

GnetNews