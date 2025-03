Manque de sommeil : Un danger pour la santé, alerte le ministère de la Santé

Le ministère de la Santé met en garde contre les effets néfastes du manque de sommeil sur la santé physique et mentale. Dormir moins de sept heures par nuit peut accroître le risque de maladies cardiovasculaires, d’hypertension, de diabète, d’obésité, d’affaiblissement du système immunitaire et même de cancer, selon les experts.

Les dangers d’un sommeil insuffisant :

-Affaiblissement du système immunitaire : une moins bonne résistance aux virus et bactéries.

-Maladies cardiaques et accidents vasculaires : augmentation de la tension artérielle et du cholestérol.

-Prise de poids : perturbation des hormones régulant l’appétit.

-Troubles psychologiques : risque accru de stress, anxiété et dépression.

-Déficit de concentration et de mémoire : impact négatif sur les capacités cognitives.

-Risque accru de diabète : altération de la réponse à l’insuline et déséquilibre du taux de sucre.

-Augmentation du stress et de la fatigue chronique : favorisant les maladies chroniques.

Le ministère recommande plusieurs mesures pour favoriser un sommeil réparateur :

-Adopter un rythme de sommeil régulier, en se couchant et en se réveillant à heures fixes.

-Éviter la caféine et les boissons excitantes avant le coucher.

-Réduire l’exposition aux écrans le soir pour ne pas perturber la production de mélatonine.

-Créer un environnement propice au sommeil : chambre sombre, calme et fraîche.

-Pratiquer des exercices de relaxation comme la méditation ou la respiration profonde.

-Éviter les repas lourds le soir et limiter les aliments gras.

-Faire du sport régulièrement, tout en évitant les exercices intenses avant le coucher.

-S’exposer à la lumière naturelle en journée pour réguler l’horloge biologique.

Le ministère de la Santé insiste sur l’importance d’un sommeil suffisant et de qualité pour préserver la santé et prévenir de nombreuses maladies.

Gnetnews